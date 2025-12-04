Політтехнолог: Не треба боятися відправляти у відставку кого слід

Корупція не є найбільшим злом, але її треба долати, щоб відновити довіру суспільства. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив український політтехнолог Ігор Гринів.

Більшість людей вважає, що побороти корупцію неможливо. «А якщо неможливо побороти, то розмови на цю тему стають спекулятивними. Хоча я б тут процитував і перефразував відоме гасло з минулого: «Справедливості нема. Але за неї варто боротися». Оце була б чесна розмова з людьми», – зазначив політтехнолог.

Гринів підкреслив, що для довіри суспільства до влади необхідно демонструвати відчуття справедливості та відсутність недоторканих у політиці.

«Корупція не є найбільшим злом у суспільстві, але її треба побороти. Бо, не поборовши корупцію, ми ніколи не досягнем ані справедливості, ані довіри, ані економічного процвітання. Коли ми чуємо, що антикорупційна акція названа «Мідас», ми згадуємо не лише про те, що цар Мідас перетворював на золото все, до чого торкався, але й про те, що в нього виросли ослячі вуха. А вуха в нього виросли тому, що він слухав дурних радників. А цезар і дружина цезаря, як відомо, мають бути поза підозрою», – додав Гринів.

«Щоб суспільство тобі довіряло, ти щонайменше повинен давати відчуття справедливості у боротьбі з корупцією. І демонструвати, що для тебе немає недоторканих. У нас, на жаль, цього немає, а культура дивного побратимства у політиці зберігається», – підсумував політтехнолог.