У США планують витратити на допомогу Україні у 2026-27 роках 800 млн доларів, - ЗМІ

Законодавці США презентували остаточний текст законопроєкту про оборонну політику, який передбачає рекордні витрати на національну безпеку, а також допомогу Україні у розмірі 800 млн доларів на два роки.

Про це повідомляє Reuters, Fox News та AOL.

Зазначається, що законопроєкт передбачає виділення на військові витрати 901 млрд доларів США на 2026 фінансовий рік. Це на 8 млрд доларів більше, ніж запитував президент США Дональд Трамп у травні цього року.

Також у документі передбачено допомогу Україні.

«Законопроєкт продовжує фінансування Ініціативи щодо надання допомоги Україні у сфері безпеки на рівні 400 млн доларів на рік на 2026 та 2027 фінансові роки», – пише Fox News.

Крім того, конгрес США вимагатиме частішої звітності про внески союзників до України, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ.

Ряд ЗМІ також вказують, що документ накладає на главу Пентагону зобов'язання доповідати до Палати представників США та Сенату Конгресу про зупинення чи припинення надання Україні розвідданих.

За словами помічників керівництва республіканців, Палата представників проведе голосування щодо цього законопроєкту найближчими днями.