Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Уряд підготував законопроєкт, врегульовує питання виплати винагороди викривачам корупційних злочинів

121

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який врегульовує питання виплати винагороди викривачам корупційних злочинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на документ.

Законопроєкт пропонує визначити окрему процедуру виплат особам, які повідомили про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки у 5 тис. і більше разів перевищують прожитковий мінімум, та активно сприяли його розкриттю. Документ визначає Національне агентство з питань запобігання корупції органом, відповідальним за планування та використання коштів окремої бюджетної програми, з яких здійснюватиметься виплата винагороди викривачам.

Згідно зі змінами, громадянин може повідомити про корупційний злочин органу досудового розслідування або прокурору, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Винагорода виплачуватиметься викривачу за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Національному агентству з питань запобігання корупції, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Крім того, протягом пʼяти днів з моменту направлення обвинувального акта до суду прокурор зобов’язаний у письмовій формі повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про направлення обвинувального акта у кримінальному провадженні за участю викривача до суду, із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 31 та 81 частини другої статті 291 цього кодексу.

корупція
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 9 декабря 2025
Понедельник, 8 декабря 2025
Воскресенье, 7 декабря 2025
Суббота, 6 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023