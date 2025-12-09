Уряд підготував законопроєкт, врегульовує питання виплати винагороди викривачам корупційних злочинів

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який врегульовує питання виплати винагороди викривачам корупційних злочинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на документ.
Законопроєкт пропонує визначити окрему процедуру виплат особам, які повідомили про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки у 5 тис. і більше разів перевищують прожитковий мінімум, та активно сприяли його розкриттю. Документ визначає Національне агентство з питань запобігання корупції органом, відповідальним за планування та використання коштів окремої бюджетної програми, з яких здійснюватиметься виплата винагороди викривачам.
Згідно зі змінами, громадянин може повідомити про корупційний злочин органу досудового розслідування або прокурору, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.
Винагорода виплачуватиметься викривачу за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Національному агентству з питань запобігання корупції, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
Крім того, протягом пʼяти днів з моменту направлення обвинувального акта до суду прокурор зобов’язаний у письмовій формі повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про направлення обвинувального акта у кримінальному провадженні за участю викривача до суду, із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 31 та 81 частини другої статті 291 цього кодексу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023