Кількість українців, що планують святковий шопінг 2025, зросла до 75%, - дослідження

Попри війну передноворічний шопінг залишається важливою частиною підготовки українців до зимових свят.

За даними дослідження Deloitte Ukraine, кількість людей, що планують святковий шопінг 2025, зросла з 65% до 75%.

Найпопулярніший формат святкування – удома: так планують проводити Різдво та Новий рік 68% опитаних.

Дослідження охопило понад 1 тис. респондентів, вибірка репрезентує населення країни за статтю, віком та типом населеного пункту.

Частина українців починає готуватися до зимових свят заздалегідь, а пік покупок припадає на період з 1 по 24 грудня.

Попри бажання зробити презенти близьким, витрати залишаються стриманими – це ключова тенденція різдвяного шопінгу 2025.

Понад половину опитаних планують витратити від 1 до 5 тис. грн, а ще 46% не готові виділити на свята більше чверті місячного доходу. Подарунки найчастіше купують для родини та друзів, молодь частіше дозволяє собі приємність для себе.

«За результатами дослідження, для 51% опитаних процес підготовки подарунків залишається приємним ритуалом, а не стресом. Саме такі звичні турботи допомагають нам сьогодні підтримувати себе й тих, хто поруч», – зауважив лідер напряму ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський.

64% респондентів планують спрямувати частину святкового бюджету на благодійність, і найчастіше йдеться про підтримку військових – у восьми з десяти випадках.

Однією з ключових тенденцій святкового шопінгу 2025 стало те, що українці практично не довіряють штучному інтелекту під час вибору подарунків.

Лише 10% опитаних вважають, що ШІ-асистент у магазинах спростив би пошук. Значно частіше люди покладаються на вішлісти, відгуки та порівняння цін.

Рекомендації інфлюенсерів впливають також незначно – на рівні 9–10%. Натомість покупці очікують від торгових мереж допомоги з вибором продуманих подарунків, святкового пакування та зручної доставки.

Під час онлайн-покупок учасників дослідження найбільше дратують відсутність товарів у наявності, нав’язлива реклама та незручні фільтри.