Euractiv: Бельгія попросила ЄС розглянути можливість задіяння надзвичайних заходів для допомоги Україні

Бельгія попросила ЄС розглянути можливість задіяння надзвичайних заходів, щоб випустити спільний борг Євросоюзу для допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Про таку ідею Бельгії, яка, має стати альтернативою "репараційному кредиту", розповіли виданню чотири неназваних дипломати ЄС.
Як і у випадку з санкційною політикою, випуск спільного боргу, забезпеченого запасом можливостей довгострокового бюджету ЄС, вимагає одноголосної підтримки всіх 27 країн Євросоюзу. Спільний борг є єдиною альтернативою "репараційному кредиту", яка була офіційно запропонована Єврокомісією.
Один із неназваних дипломатів ЄС повідомив, що голова Європейського центрального банку Крістін Лагард підняла питання щодо можливості застосування статті 122, яка дає змогу ЄС вживати надзвичайних заходів у кризових ситуаціях за процедурою кваліфікованої більшості, минулого тижня під час засідання міністрів фінансів ЄС у Брюсселі.
"Якщо ви можете використовувати (статтю - ред.) 122 під час ухвалення рішення в рамках санкційного режиму, продовжуючи заморожування активів, то, безумовно, ви можете використовувати її і для випуску боргу під забезпечення бюджетних можливостей ЄС", - навів дипломат слова Лагард.
При цьому два неназваних дипломати стверджують, що Юридична служба ЄС виключила можливість застосування статті 122 для випуску спільного боргу на вчорашньому засіданні послів ЄС.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023