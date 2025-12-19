Войти

МКС: Заходи, спрямовані проти суддів і прокурорів, обраних державами-учасницями, підривають верховенство права

84

Міжнародний кримінальний суд (МКС) висловив жаль у звʼязку з рішенням США запровадити санкції проти двох своїх суддів нібито через "переслідування" громадян Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві Суду.

МКС назвав санкції США проти суддів "грубим посяганням на незалежність неупередженої судової інституції, яка діє відповідно до мандату, наданого їй державами-учасницями з різних регіонів".

"Такі заходи, спрямовані проти суддів і прокурорів, обраних державами-учасницями, підривають верховенство права. Коли судовим діячам погрожують за застосування закону, під загрозою опиняється сам міжнародний правовий порядок", – йдеться в повідомленні.

МКС додав, що продовжуватиме виконувати свій мандат "незалежно та неупереджено, у повній відповідності до Римського статуту та в інтересах жертв міжнародних злочинів".

