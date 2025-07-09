НБУ: Долар залишається головною валютою в Україні, але поступово втрачає позиції

Починаючи з квітня 2025 року українці почали купувати більше готівкових євро.

Долар залишається головною валютою, але поступово втрачає позиції. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними центробанку, українці червні купили на готівковому ринку 1,796 млрд доларів та продали 1,474 млрд доларів. Таким чином, українці купили на 322 млн доларів більше, ніж продали.

Частка доларів у валютному обсязі постійно знижується з початку року. У червні українці купили доларів на 1,158 млрд доларів та продали 1,115 млрд доларів.

Частка євро вже досягла половини від цього обсягу - громадяни купили на 577 млн доларів та продали на 301 млн доларів в еквіваленті.

Чиста купівля доларів становила в червні 44 млн доларів, тоді як євро - 276 млн в доларовому еквіваленті.