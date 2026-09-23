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Politico: росія реалізує масштабний план із розширення виробництва бойових безпілотників

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російська державна корпорація «Росатом» реалізує масштабний план із розширення виробництва бойових безпілотників. Завод «Алабуга-Волокно», що входить до підрозділу UMATEX, має збільшити випуск вуглецевого волокна аерокосмічного класу на 500 тонн щороку. Цей матеріал є ключовим для корпусів дронів-камікадзе типу «Герань». Про це повідомляє Politico.

За оцінками експертів, таке нарощування дозволить росії щорічно виготовляти додатково 28 000 озброєних дронів, що означає зростання виробництва на 78%. Нині москва здатна випускати понад 36 тисяч «Гераней» на рік.

Видання зазначає, що супутникові знімки, отримані в серпні, підтверджують підготовку фундаменту нового заводу. Експерт Девід Олбрайт із вашингтонського «Інституту науки та міжнародної безпеки» зазначає, що графік завершення будівництва у 2027 році «вимагає швидких темпів робіт».

Аналітики нагадують, що безпілотники стали критично важливим елементом російської кампанії ударів по тилових об’єктах України. «Вони дозволяють перенасичувати систему ППО та завдавати масованих ударів у глибині території України», — каже Стейсі Петтіджон із Центру нової американської безпеки.

Документи також свідчать про плани росії зменшити залежність від імпорту з Китаю, зокрема поліакрилонітрильного джгута (ПАН-прекурсору), необхідного для виробництва високоякісного волокна. До 2030 року москва прагне виготовити близько 130 000 безпілотників, а до 2035-го — понад 350 000 одиниць у межах національного проєкту «Безпілотні авіаційні системи».

Попри санкції США, Великої Британії та інших країн, «Росатом» продовжує розширювати виробничі потужності. Це викликає занепокоєння не лише в України, а й у Європи. «Ми не бачимо ознак деескалації з боку росії. Навпаки, вона набирає обертів у повітряній війні», — заявив Ніколас Фентон із Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

дрони
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