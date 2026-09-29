Кабмін розширив можливості оренди майна для підприємств ОПК

Кабінет Міністрів України розширив можливості оренди державного та комунального майна для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Рішення уряду має допомогти українським виробникам озброєння та військової техніки масштабувати виробництво.

Затверджені нововведення передбачають спрощення процедур для низки профільних підприємств:

право на оренду майна без проведення аукціону отримали виробники безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та пасивної протидії технічним розвідкам;

пільгові умови поширено не лише на державне, а й на комунальне майно;

місцевим органам влади рекомендовано встановити орендну плату на рівні 8% від оціночної вартості об'єкта на рік.

Для оформлення оренди без аукціону підприємству достатньо відповідати одному з чотирьох критеріїв: