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Кабмін розширив можливості оренди майна для підприємств ОПК

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Кабінет Міністрів України розширив можливості оренди державного та комунального майна для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Рішення уряду має допомогти українським виробникам озброєння та військової техніки масштабувати виробництво.

Затверджені нововведення передбачають спрощення процедур для низки профільних підприємств:

  • право на оренду майна без проведення аукціону отримали виробники безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та пасивної протидії технічним розвідкам;
  • пільгові умови поширено не лише на державне, а й на комунальне майно;
  • місцевим органам влади рекомендовано встановити орендну плату на рівні 8% від оціночної вартості об'єкта на рік.

Для оформлення оренди без аукціону підприємству достатньо відповідати одному з чотирьох критеріїв:

  • мати статус критично важливого підприємства;
  • бути включеним до реєстру виконавців державних контрактів;
  • відповідати визначеним виробничим критеріям;
  • мати статус резидента правового режиму Defence City.
ОПК, МО України
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