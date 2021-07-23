Как противники Олимпиады пытались сорвать открытие Игр

Сотни людей вышли на акцию протеста против Олимпиады во время церемонии открытия Игр. Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Большая толпа собралась у вокзала Харадзюку в пятницу, прежде чем направиться к стадиону. Вереница людей растянулась на несколько сотен метров. Фото: Tom Schad / USA TODAY Sports / Reuters

Участники акции считают, что Олимпиада усугубит финансовые проблемы жителей страны. Фото: Kantaro Komiya / AP

По оценкам аналитиков, общая сумма затрат на Олимпиаду составит порядка $28 млрд. Фото: Kantaro Komiya / AP

Отмена Игр привела бы, по оценкам экспертов, к более серьезным последствиям — до $40 млрд. Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Во время марша протестующих к месту проведения церемонии - Национальному стадиону - полиция просила прохожих уступить дорогу участникам акции. Фото: Kantaro Komiya / AP