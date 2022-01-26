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Bloomberg узнал о позиции Германии касательно санкций против России

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Bloomberg узнал о позиции Германии касательно санкций против России

Правительство Германии требует, чтобы возможные санкции против России из-за Украины не затрагивали российский энергетический сектор, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы. Власти ФРГ настаивают на этом исключении, если будут приняты меры для блокировки доступа российских банков к расчетам по операциям в долларах США.

Германия опасается, что без этого поставки энергии в Европу окажутся под угрозой, пишет агентство со ссылкой на документы. Однако, по словам собеседника Bloomberg, предлагаемые страной исключения не предотвратят возможные меры против газопровода «Северный поток-2».

По данным источников, аналогичную точку зрения поддерживают и другие западноевропейские страны. Как сообщил один из чиновников, исключение для энергетического сектора может стать частью согласованного с США окончательного пакета санкций, который будет введен в случае вторжения России в Украину.

Германия передала документ со своими предложениями европейским союзникам. Как пишет Bloomberg, его подготовили после того, как правительство ФРГ столкнулось с критикой из-за отказа поставить Украине оборонительное вооружение.

По данным агентства, в случае «военной агрессии против суверенного государства и серьезного нарушения международного права, создающего угрозу миру и безопасности в Европе», Германия готова поддержать пакет санкций, который может включать:

  • заморозку активов и запрет на операции для некоторых российских банков;
  • дальнейшие ограничения против суверенного долга и ограничения на рынке капитала для госпредприятий;
  • торговый запрет в отношении ряда госпредприятий России, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки;
  • ограничения на импорт из России некоторых металлов и химикатов, а также на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров;
  • ужесточение ограничений в отношении товаров, которые могут использоваться в гражданских и военных целях;
  • запреты на поездки и заморозка активов олигархов;
  • ограничения на инвестиции в России.

По данным Bloomberg, сейчас Евросоюз работает над пакетом мер в отношении Москвы, которые затронут возможность России конвертировать валюту, а также включат ограничение экспорта, импорта и доступа к ключевым технологиям. Некоторые страны — члены ЕС попросили не включать в санкционный пакет ряд банков, транзакции в энергетической сфере и уже подписанные договоры, сообщил источник.

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17 января газета Handelsblatt сообщила, что ЕС и США обсуждают введение экономических санкций в отношении крупнейших российских банков, при этом Германия хочет добиться исключений, чтобы иметь возможность оплачивать импорт российских газа и нефти. По данным издания, Вашингтон и Брюссель отказались рассматривать возможность отключения России от системы SWIFT, так как это может привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать страны Запада.

ФРГ, отношения с Россией
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