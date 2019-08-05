Талибы победили: США готовятся забрать своих военных из Афганистана

«Пришло время уходить из Афганистана. Мы строим школы и дороги для людей, которые нас ненавидят. Все это не в наших интересах», — до избрания на президентский пост написал в своем Twitter Дональд Трамп. Оказавшись в Белом доме, политик взял курс на прекращение утратившей популярность войны. Однако цена этого решения высока: исламисты из движения «Талибан» имеют все шансы взять власть в Кабуле. Сегодня Вашингтон стремится договориться с теми, с кем в течение многих лет воевал.

Афганский излом

Глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил 29 июля о решимости Дональда Трампа сократить обязательства перед Афганистаном. «Позиция президента недвусмысленна: пора прекратить бесконечную войну, надо снизить число наших военных». Чиновник подтвердил предположение журналистов, что часть войск отправится домой уже к ноябрю 2020 года, когда в США состоятся выборы. «Это директива, полученная мной от президента», — отрезал Помпео.

Отношение Трампа к Афганистану действительно становится все более скептическим по мере приближения дня голосования. В 2017 году американский президент еще делал ставку на военное противостояние талибам: по его распоряжению бюджет помощи Кабулу серьезно увеличили. Однако и тогда Трамп замечал, что действует против собственного желания: «Мой изначальный позыв был в том, чтобы вывести войска. Но только когда сидишь за столом в Белом доме, решения даются иначе», — давал понять, что делает уступку, президент.

В декабре 2018 года Трамп возвратился к своему первоначальному плану: вывести более трети (5 тыс. из 14 тыс.) военных США из Афганистана. В январе 2019-го Вашингтон перешел еще одну черту: согласился на проведение прямых переговоров с талибами. Формат обмена мнениями был продиктован исламистами. Те потребовали, чтобы на встрече отсутствовали представители официальных властей Афганистана. Несмотря на то что это унижает Кабул, Вашингтон согласился.

Сняли бан на «Талибан»

С тех пор состоялось уже семь раундов прямых американо-талибских переговоров, касающихся условий мирной сделки. Вашингтон предлагает полный вывод войск в обмен на получение от исламистов гарантий безопасности. США хотят исключить превращение Афганистана в тихую гавань для радикалов из различных стран мира. Другими словами, талибы должны пообещать не оказывать никакой помощи террористам и убедить американцев, что останутся верны своему слову.

Другое условие, которое в обязательном порядке выдвигает Вашингтон, — вступление талибов в переговоры с афганскими властями. Мятежники отказываются иметь дело с официальным правительством, считая режим, установленный в Кабуле, несамостоятельным. Американцам этот подход внушает опасения: на деле он может привести к новому витку гражданской войны после того, как Афганистан покинет последний «звездно-полосатый» солдат.

По этой причине в Вашингтоне хотели бы, чтобы между талибами и Кабулом было заключено по крайней мере перемирие, если не полноценный мир. Но в этом вопросе исламисты не готовы на уступки. Тем удивительнее оптимизм Майкл Помпео, заявившего, что он надеется на подписание договора с талибами уже к 1 сентября нынешнего года.

Вынесенные за скобки

Как ни странно, сближение с давним врагом дается США легче, чем отношения с естественным союзником. Афганские власти приняли в штыки формат прямых переговоров, на которых для них самих не остается места. Чиновники Афганистана дают понять, что оскорблены новым курсом, который проводит в жизнь Трамп, — и не будут молчать.

Трения между двумя сторонами сосредоточились вокруг фигуры Хамдуллы Мохиба, советника по безопасности президента Афганистана Ашрафа Гани. В разговоре с американскими СМИ Мохиб заявил, что талибы ни при каких обстоятельствах не заслуживают доверия, а соглашение с ними, если состоится, будет «позором» для США и всех американцев, которые служили в Афганистане. В Вашингтоне возмутились настолько, что объявили негласный бойкот Мохибу. В июле 2019 года американские представители демонстративно покинули встречу послов стран НАТО в Кабуле, когда в помещение вошел Мохиб.

По сведениям The New York Times, Госдеп не исключает, что Мохибу не выдадут визу для посещения США. Такой демарш, если он последует, будет означать предупреждение всей элите Афганистана, включая его президента Ашрафа Гани. У этого политика в прошлом был американский паспорт (много лет Гани провел в США), однако сегодня Вашингтон с трудом находит с ним общий язык.

Уйти нельзя остаться

Ситуацию, сложившуюся в Афганистане, можно назвать парадоксальной. Правительство в Кабуле целиком зависит от американской военной и финансовой помощи, однако не пользуется доверием у Вашингтона. Гораздо более серьезной силой в глазах США предстают талибы, отношения с которыми выходят на первый план. Однако выполнить условия мятежников, просто устранив афганское правительство, США не могут, не потеряв лица.

Нет у Вашингтона и возможности всерьез сократить финансирование Афганистана, не получив гарантий безопасности. И наконец, президента Трампа поджимают сроки: уже в будущем году в США состоятся выборы, а среди избирателей война непопулярна.

Осенью нынешнего года нового президента будет выбирать и Афганистан. В интересах Америки заключить соглашение с талибами до этого дня, поскольку позже обстановка может накалиться. Так, предыдущее голосование, в 2014 году, едва не привело к полномасштабному столкновению сторонников демократического Афганистана между собой.

Переговоры между США и талибами продолжаются так долго потому, что трудно себе представить, какие гарантии исламисты вообще могут предложить американцам. Только время может показать, превратится при них Афганистан в плацдарм для религиозных экстремистов разных оттенков или нет. Вместе с тем оставлять официальный режим без помощи рискованно. Своими силами он не в состоянии защищать себя.

В то же время руководитель афганского отделения НКО International Crisis Group Грэм Смит считает, что у США основания есть доверять талибам после 18 лет боевых действий. Как считает эксперт, в этих радикалах, не имеющих международных амбиций, Вашингтон видит вынужденного союзника против «Исламского государства», местное отделение которого существует и в Афганистане.

«Американские переговорщики заявляли, что удовлетворены обещаниями талибов не использовать занятые ими районы с террористическими целями. Некоторые основания поверить талибам у Вашингтона есть: на протяжении последних десяти лет районы, занятые ими, действительно не использовались для международных террористических атак. Ни у одного крупного международного террористического акта после 11 сентября не удалось обнаружить афганских, по крайней мере талибских, корней. Главное беспокойство американцам доставляет „Исламское государство“, местное отделение которого в Афганистане вовлечено в кровопролитные столкновения с талибами. Это значит, что у американцев и „Талибана“ хотя бы есть общий враг».

На вопрос об итогах 18-летней войны Грэм Смит ответил так: «Судите сами. Вторжение США подавалось как попытка принести мир и стабильность в Центральную Азию. К сегодняшнему дню это самый кровопролитный вооруженный конфликт в мире, по данным неправительственной организации ACLED за 2019 год».

Источник