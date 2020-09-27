Почему я не верю в аграрную сверхдержаву?

1. Ограниченное количество рабочих мест

Возьмём официальную статистику. Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.

2. Ограниченный потенциал производства и экспорта

В сельском хозяйстве работает закон убывающей доходности. Он значит, что есть пределы урожайности на земле. И после достижения этого предела, сколько не вкладывай дополнительно, но урожайность расти больше не будет. Просто говоря, вы не заставите яблоню рожать больше яблок, даже если будете поливать больше.

Предел урожайности равносилен пределу экспорта. Если сейчас Украина экспортирует на 20 млрд дол агропродукции, то даже увеличив урожайность вдвое-втрое, а значит и экспорт, то это будет 40-60 млрд. Для сравнения экспорт Польши 259 млрд, а маленькой Словакии — 90 млрд? О каком развитии может быть речь??

3. Рентоориентированное поведение (rent-seeking)

Когда экономика начинает зависеть только от ресурсов, то единственной возможностью достичь успеха и богатства в стране становится получение контроля над этими ресурсами. Или пристроится рядом с теми, кто ресурсами владеет. У нас это уже произошло и люди, получив рычаги влияния, начинают определять повестку дня всей страны, которая просто будет всего лишь отражать их личные интересы. Так же из этого вытекает коррупция, так как доходов мало, а желающих контролировать эти доходы много и простота работы с сырьевым бизнесом будет создавать нечестную конкуренцию за контроль над ресурсами.

4. Долги

Поскольку страна производит только сырьё, то все промышленные товары она будет импортировать. Учитывая, что стоимость промтоваров выше, чем стоимость сырья, то по этой причине она всегда будет страдать от торгового дефицита. Недостаток иностранной валюты выльется в необходимость покрытия этого дефицита долгами. А эти долги в свою очередь будет создавать постоянные экономические трудности для страны.