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Как Украине заработать на АПК

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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Как Украине заработать на АПК

Чтобы заработать 1 млрд дол на агро в Украине используется 1,4 млн га земли. На такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд.

Если быть более точным. Нидерланды. Площадь сельхоз земель 1,8 млн га. Количество фермерских хозяйств 54 тыс. Это примерно в среднем по 33 га на одно хозяйство. Экспорт 98 млрд дол или 54 тыс дол с гектара.

Украина. Площадь сельхоз земель 42 млн га. Количество фермерских хозяйств около 35 тыс. Примерно 1200 га на одно. Экспорт агро 29 млрд. Или 690 дол с одного гектара земли.

Как видите, в Голландии преобладает мелкое фермерство, а в Украине крупное. В то же время их мелкое фермерство в 76 раз эффективнее нашего. Почему?

Они выращивают продукцию с более высокой добавленной стоимостью и перерабатывают ее, что так же создаёт добавленную стоимость. По данным ВТО, топ-5 крупнейших позиций по экспорту Нидерландов является: цветы — 4 млрд дол, другие растения — 4 млрд, сыры −3.5 млрд, другие пищевые продукты — 3 млрд, экстракт солода — 3 млрд.

В то же время, наши аграрии в основном экспортируют низкомаржинальное зерно и кукурузу.

В экономике всему этому есть объяснение — закон убывающей доходности в сельском хозяйстве. Это обратное явление эффекту масштаба, и он значит, что по мере увеличения производства будет снижаться эффективность использования земли. Если вы прочтете книгу профессора Кембриджа Джо Стадвелла, то там все это описано более детально.

Вкратце объясняется все очень просто. На зерно рынок сбыта больше и проще продать. Если нет сбыта, то зерно можно хранить долго. В общем доход/риски ниже в производстве зёрна. Ведь цветы более требовательны к выращиванию, к хранению, их сложнее продать! Потому нельзя ожидать, что все крупные бросятся выращивать овощи, фрукты. По этой же причине и продукцию никто не перерабатывает.

Малый фермер, используя свой не большой клочок земли, не может позволить себе засеять его низкомаржинальным зерном. Конечно же он будет искать способы максимизации прибыли. Потому мелкие фермеры более охотно выращивают овощи,цветы и другие высокомаржинальные продукты.

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Потому пока Украина не переориентируется на мелкое фермерство, то каких-то космических цифр увеличения экспорта у нас точно не будет. Кстати, даже сравнивая с примерами других стран, где так же присутствуют агрохолдинги и там есть рынок земли: США — 362 дол с га. Австралия — 99 дол. с га. Аргентина — 222 дол. Бразилия — 286 дол. Можно сказать, что мы при сегодняшнем положении и так работаем очень эффективно и скорее на пределе своих возможностей. Потому я не верю, что агро способно поднять страну на ноги. А рынок земли не изменит ситуации, если не будет нацелен на создание мелких фермеров.

АПК, Павел Вернивский
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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Как Украине заработать на АПК

Чтобы заработать 1 млрд дол на агро в Украине используется 1,4 млн га земли. На такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд. В Голландии преобладает мелкое фермерство, а в Украине крупное. В то же время их мелкое фермерство в 76 раз эффективнее нашего. Почему?
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