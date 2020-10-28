Старые-добрые 90-е: в украинские порты вернулись «традиции» давления на бизнесменов с привлечением высокопоставленных покровителей

В портах Большой Одессы продолжается беспрецедентный рост случаев использования административного давления со стороны руководства портов против «неугодных» буксирных компаний и попытки вытеснения их с рынка. Участники рынка уверены: это все происходит для того, чтобы «карманные» буксирные компании народных депутатов могли зайти в порты.

Так, капитаны портов Одесса Кирилл Цупко и Черноморск Александр Широков, по указке вышестоящего руководства, а точнее департамента морского и речного транспорта и МИУ, своими действиями парализовали работу буксирной компании ТОВ «Блак Си Товинг» и нанесли ей ущерб почти на миллион гривен. Что интересно: оба капитана действовали одновременно, а основания, по которым они остановили работу буксиров, не выдерживают никакой критики.

26 октября в 19.00 буксиры «Рапид» и «Биг», двигаясь в акватории порта Черноморск для швартовки судна получили команду от портконтроля о запрете работы буксиров до проведения внеплановой проверки. Далее руководство компании связалось с диспетчером администрации филиала АМПУ, который подтвердил, что запрет на работу буксиров данной компании получен лично от капитана порта Александра Широкова в телефонном режиме, что подтверждается аудиозаписью.

*телефонный разговор между капитаном-наставником «Блак Си Товинг» и дежурным диспетчером Черноморского филиала Администрации Морских Портов Украины

Приблизительно в 20:30 на борт буксиров поднялись сотрудники службы капитана порта для проведения внеплановой проверки, и потребовали документы судна и экипажа. Стоит отметить, что последняя проверка буксиров службой капитана порта проводилась 5 октября и прошла без каких-либо замечаний и выявленных нарушений по ее результатам.

Никакие документы, обосновывающие внеплановую проверку, инспектором предоставлены не были. Он лишь пояснил, что проверка проводится по устному распоряжению капитана порта Черноморск. Отметим, что, согласно обязательным постановлениям по порту, проверки судов портового флота проводятся не чаще одного раза в месяц, и только в светлое время суток.

«По результатам проверки, инспекторами службы капитана порта буксиру «Биг» был выписан акт формы «В» о наличии нарушения, и работа буксира была заблокирована. Нарушение заключалось в том, что в бланке одного из документов инспектором была выявлена некая техническая опечатка.

Отметим, что согласно п. 3.6.3 «Меморандуму про порозуміння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні» который был ратифицирован парламентом еще в 2002 году, Приказу министерства Транспорта Украины № 545 от 17.07.2003, задержка судна или отмена операций Администрацией порта возможна только в случае когда нарушения явно угрожают безопасности, здоровью или окружающей среде. Совершенно очевидно, что техническая ошибка в бланке не может относится к этому перечню. Соответственно, напрашивается вывод — Биг остановлен по надуманному поводу.

В это же время, службой капитана порта Одессы Кирилла Цупко были проведены проверки буксиров этой же компании в другой акватории. «Рил» и «Австралия» также получили запреты на работу в результате проведенных проверок. Как и в предыдущем случае, оба буксира уже прошли проверку в текущем месяце, и тогда службой капитана порта никаких нарушений выявлено не было.

Удивительная синхронность действий капитанов двух портов, а также явная безосновательность их претензий, указывает на спланированную атаку против буксирного оператора «Блак Си Товинг». Люди, близкие к рынку, утверждают, что атаку на компанию вероятнее всего заказали бенефициары операторов «НикФлот» и «Украинская буксирная компания», народные депутаты и члены транспортного комитета Верховной рады Юрий Кисель, Игорь Негулевский и Игорь Васильковский. Три эти фамилии в последние месяцы регулярно всплывают в журналистских расследованиях о возвращении схем из 90-х на рынок морских перевозок. Нардепы, по данным СМИ, имеют интересы в крупнейших портах страны, и везде действуют по похожей схеме административного давления.

В случае с портами Одесса и Черноморск, «руками» устранения сильного конкурента стала Государственная служба морского и речного транспорта Украины, которая непосредственно руководит действиями капитанов портов. Описанные действия должны были бы привести к передаче работы буксиров «Блак Си Товинг» буксирам компаний-конкурентов, принадлежащих вышеупомянутым депутатам, а именно НикФлот и Украинской Буксирной Компании.

Пока что этого удалось избежать, тем не менее вся коммерческая деятельность компании заблокирована — из шести буксиров четыре работать не могут, по причине запрета капитании портов. Два оставшихся у компании буксира вероятно тоже могли бы стать объектами внезапной проверки качества заполнения бланков, если бы один не находился в доке на ремонтных работах, а второй — за пределами Украины.

Юристы компании готовят исковые заявление в Административный суд о признании действий капитанов портов незаконными, а также заявления о преступлениях в правоохранительные органы, поскольку в действиях чиновников Служб капитанов порта Одессы и Черноморска усматривается состав преступления предусмотренный ч. 4 ст. 364 УК Украины, а в действиях капитана порта Черноморск Александра Широкова — состав преступления предусмотренный ч. 3 ст. 206 УК Украины (противодействие законной хозяйственной деятельности).