Буксировать по понятиям

Буксирный рынок Большой Одессы продолжают атаковать частные компании. Только за последние несколько лет стало известно о как минимум трех таких компаниях – «Экофлот», «Таг Сервис», «Прайм Эдженси». Но о развитии рынка буксирных услуг в Украине пока что говорить преждевременно, ведь все три перечисленные компании связаны общим основателям – российским бизнесменом Андреем Марисовым. Зато можно смело утверждать, что львиную долю буксирного рынка в портах Большой Одессы на данный момент контролирует именно этот человек – предприимчивый россиянин с неоднозначной репутацией.

Пока украинские ВМС готовятся к провокациям российского военного флота, россияне оккупируют украинское море вполне мирным путем. С завидной регулярностью появляются частные фирмы-прокладки, которые предлагают буксирные услуги в портах Большой Одессы. За последние несколько лет стало известно о как минимум трех таких компаниях – «Экофлот», «Таг Сервис», «Прайм Эдженси». Но отождествлять появление этих компаний с формированием конкурентного рынка буксирных услуг крайне ошибочно. Ведь все три вышеперечисленные компании связаны общими основателями, а именно – россиянином Андреем Марисовым.

Человеку, далекому от портов, это имя мало что скажет. Тогда как люди из портовой отрасли хорошо знают, что именно этот человек сейчас контролирует львиную долю рынка буксирных услуг в портах Большой Одессы. Интерес к буксирному рынку, как и к портам Большой Одессы, вполне понятен. Ведь именно порты Большой Одессы обеспечивают суммарно свыше 60% грузооборота всех украинских портов, а объем украинского рынка буксирных услуг в портах по самым скромным подсчётам оценивается как минимум в $70 млн в год.

Имя Андрея Борисовича Марисова впервые всплыло в СМИ летом 2002 года в связи с операцией «Паутина», которую итальянская полиция проводила против русской мафии. Тогда карабиньеры арестовали 50 человек из «солнцевской» группировки в нескольких странах Европы. По обвинению в связях с российской мафией был арестован и господин Марисов. После отбывания наказания в европейской тюрьме он занялся бизнесом в Новороссийске. И, наконец, «всплыл» в государственном порту в Одессе, где прибрал к рукам более чем прибыльный буксирный бизнес. Ни оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе, ни статус невъездного в Украину не помешали ему в 2014 году через подставных лиц зарегистрировать в Одессе ООО «Экофлот».

Первыми забили тревогу журналисты: еще весной 2017 года в СМИ начали появляться публикации о злоупотреблениях с буксирами в Одесском морском торговом порту. Журналисты выяснили, что та самая фирма «Экофлот» всего за несколько месяцев предоставления буксирных услуг в порту нанесла госпредприятию и государству соответственно убытков на десятки миллионов гривен.

Общественный резонанс возымел действие: прокуратура Одесской области начала досудебное расследование о сдаче государственных буксиров в аренду «Экофлоту» по явно заниженным тарифам. Потом было военное положение и одесское совещание силовиков, на котором генпрокурор Юрий Луценко призвал прекратить сотрудничество с российским бизнесом.

Но интерес российского бизнеса к украинским портам не уменьшился. Вместо «Экофлота» на рынке появляется компания ООО «Прайм Эдженси». По данным из открытых государственных реестров, основатели не утруждали себя поиском новых посредников: у компаний общие учредители – Светлана Кривошеина и Виктор Юханов. Кроме того, фирмы зарегистрированы по одному адресу: Одесса, Таможенная площадь, 1а.

«Прайм Эдженси» уже проводит буксирные операции в Одесском морском торговом порту, а накануне новогодних праздников она решила принять участие в тендере на обслуживание судов в других портах, для чего подготовила пакет необходимых документов. Даже беглый взгляд на эти документы вызывает много вопросов.

По условиям тендера, его участники должны подтвердить наличие опыта предоставления аналогичных услуг. У «Прайм Эдженси» такая справка есть: по данным фирмы, 15 августа 2018 года она заключила договор с… ООО «Экофлот»! И, конечно же, выполнила его в полном объеме. А как иначе, если буксирные услуги предприимчивые бизнесмены фактически предоставляли сами себе?

О надежности обоих контрагентов красноречиво говорит размер их уставных фондов: по 1000 грн в обоих случаях. Кстати, контактный телефон «ПраймЭдженси» совпадает с номером еще одной буксирной фирмы с уставным фондом 1000 грн – ООО «Таг Сервис», что легко проверить в тех же государственных реестрах открытых данных. «Таг Сервис» тоже связывают с одиозным россиянином, и она тоже подавала заявку на буксирные операции в порты Большой Одессы.

Подчеркнем: государственные порты располагают собственным портофлотом. Примечательно, что после портовой реформ 2013 года в Украине именно буксирные услуги являются одним из основных источников прибыли для госпортов – а значит, и для государства. Если отдать буксирные операции подозрительным частникам с одиозным основателям, эти деньги точно пойдут не на выплату зарплат работникам и пополнение госбюджета страны. Эти деньги как минимум осядут в карманах предприимчивого россиянина с богатым криминальным прошлым.

На этом фоне показательна реакция Министерства инфраструктуры Украины и Администрации морских портов Украины. Точнее – ее полное отсутствие. Ведь прямая обязанность Мининфраструктуры, как и АМПУ, – сохранить стратегические предприятия и не допустить их банкротства через деятельность подобных фирм-прокладок. Но еще раньше деятельностью «Прайм Эдженси» должны заинтересоваться правоохранительные органы – Генеральная прокуратура, СБУ и СНБО. Заодно было бы неплохо услышать об успехах силовиков в деле ООО «Экофлот», которое расследуется уже не первый месяц.