Капитаны буксирной коррупции: россияне заходят в украинские порты

Несколько лет подставные фирмы, принадлежащие лицам с крепкими связями в профильном министерстве и АМПУ, с помощью подкупа и админресурса за копейки забирали в аренду буксиры, принадлежащие государственным портам. Об этом неоднократно писали СМИ. После смены власти в Киеве, пока новые капитаны отрасли вникали в ситуацию, коррупция в портах перестала быть вопиющей. Однако, это время закончилось — они разобрались.

В последнее время в Черноморском порту и под офисом Министерства инфраструктуры в Киеве митингуют профсоюзы. По их данным, фирмы-прокладки, связанные с главой транспортного комитета Верховной Рады Юрием Киселем и бывшим замдиректора Департамента морского и речного транспорта Мининфраструктуры Борисом Козырем, привели для работы в Черноморском порту российские буксиры. Портовики возмущены, заявляю, что бьются не только за свои интересы, но и за интересы государства. По их мнению, в ситуацию должны вмешаться правоохранительное органы и, в частности, СБУ, поскольку допуск сомнительных буксирных фирм повлечет за собой сокращения рабочих мест, задержки по зарплатам и существенные убытки для государственного бюджета.

«В морской порт Черноморска 17 июля зашли буксиры DIAMOND N и TOPAZ N. Они принадлежат оффшорной компании из Гонконга Henford Logistics Ltd, которая на 100% принадлежит Новороссийскому МТП. То есть, работу украинских буксиров забирают судна, принадлежащие РФ. Это крах государственности в морском транспорте», — заявил руководитель профсоюза МТП «Черноморск» Сергей Брызгалов.

Участников профсоюзной акции в Киеве поддержал руководитель директората морского и речного транспорта МИУ Иван Иванчик: «Я считаю, что этот вопрос должен быть изучен компетентными правоохранительными органами. Они должны дать надлежащую оценку этому. Моя позиция, как гражданина, — это недопустимо».

Одновременно до боли знакомая портовикам история разворачивается в «Южном». Появилась информация, что проводку судов к терминалу Одесского припортового завода снова хочет перехватить компания «Аксон Шиппинг», за которой, по данным СМИ, стоят Борис Козырь и Сергей Назаренко-младший, сын уволенного со скандалом директора ОПЗ Сергея Назаренко. С этой целью, якобы, Козырь звонит должностным лицам порта и АМПУ, выбивая аренду государственных буксиров, а младшего Назаренко пытаются устроить в менеджмент завода.

Если планы россиян по экспансии в украинские порты осуществляться, то над портами Черного моря будет реять желто-синий флаг, но управляются они де-факто будут из другой страны.

Пример Крыма, Донецка и Луганска доказывает, что местные органы власти без поддержки и директив из центра не способны противостоять российскому давлению. Если не вмешается Киев, то коррумпировав и прогнув портовиков на буксирной теме, россияне вместе с лояльными украинскими теневиками будут и дальше расширять свое влияние на украинские морские перевозки. С крайне негативными последствиями и для самих портов, и для национальной безопасности.