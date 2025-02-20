НАБУ на варті дезертирів: схема від Шабуніна та Шерембея

Як повідомляє журналіст Володимир Бойко, який наразі проходить службу у ЗСУ, директор НАБУ Семен Кривонос вже 15 днів не виконує ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 5 лютого 2025 року. Суд зобов’язав НАБУ зареєструвати ще одне кримінальне провадження проти колишнього голови НАЗК Олександра Новікова та ексзаступника голови НАЗК Артема Ситника.

Суть скандалу

Розслідування стосується масштабного розкрадання коштів у 207 окремому батальйоні територіальної оборони. За словами бійців батальйону, колишній командир підполковник Юшко оформив на фіктивну службу понад 20 осіб. Ці люди фактично не служили у частині, проживали вдома, проте щомісяця отримували грошове забезпечення та додаткові винагороди за виконання завдань у воєнний час. Частину цих коштів ухилянти переказували безпосередньо на картку підполковнику Юшку.

Головні фігуранти: Шабунін та Шерембей

Одним із фігурантів виявився солдат Шабунін. Підполковник Юшко видав йому підроблений військовий квиток та виплачував кошти за посади стрільця, водія-електрика й навіть розвідника. При цьому Шабунін у військовій частині не з’являвся, проживав у Києві та відвідував заклади громадського харчування. За півтора року він отримав понад 950 тисяч гривень. Крім того, 28 червня 2023 року Шабунін незаконно привласнив позашляховик Nissan Pathfinder, ввезений в Україну як гуманітарна допомога.

Ще одним ухилянтом став Дмитро Шерембей — тричі засуджений за квартирні крадіжки. За аналогічною схемою він отримав 950 тисяч гривень та придбав автомобіль VOLVO XC60, але 8 лютого 2025 року терміново продав його.

Довідка: Віталій Шабунін — голова «Центру протидії корупції» (ЦПК), організації, що фінансується західними донорами. З початком війни заявив про мобілізацію, але, за даними журналіста Володимира Бойка, фактично у частині не служив, використовуючи фіктивні документи та гуманітарний автомобіль у власних цілях. Дмитро Шерембей — голова благодійної організації для ВІЛ-інфікованих, співзасновник «Центру протидії корупції» (ЦПК), злодій-рецидивіст тричі судимий за квартирні крадіжки. Як і Шабунін, ухилянт: формально значився у частині, але там не з’являвся, отримуючи зарплату.

Позиція НАБУ та роль Кривоноса

Незважаючи на ухвалу ВАКС щодо необхідності відкриття ще одного кримінального провадження, директор НАБУ Семен Кривонос заборонив вносити новий епізод у ЄРДР. Це викликало хвилю обурення та підозр у причетності до приховування злочинної діяльності колишніх очільників НАЗК.

Припинення фінансування USAID та можливі наслідки

Як відзначає Бойко, дії Кривоноса можуть бути пов’язані з тим, що агентство USAID припинило фінансування НАБУ. Це поставило під сумнів незалежність та ефективність антикорупційних органів. "Напевно, тепер Кривоноса фінансуватимуть Шерембей і Шабунін", — іронізує журналіст.

Висновки

Розкриті факти ставлять під сумнів здатність НАБУ забезпечувати ефективне антикорупційне розслідування. Зволікання з виконанням ухвали ВАКС, а також участь у схемах осіб з кримінальним минулим, підривають довіру до ключових інституцій. З огляду на припинення фінансування USAID, питання про незалежність та прозорість діяльності НАБУ постає ще гостріше.