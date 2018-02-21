ГФС: АЗС недоплатили в бюджет почти 3 млрд грн налогов

Почти 3 млрд гривен налогов суммарно доначислили сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) тем АЗС, которые пытались минимизировать выплату налогов с помощью различных схем.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса со ссылкой на первого заместителя начальника офиса Ларису Бондарь, передают Українські Новини.
По словам Бондарь, рынок розничной торговли топливом привлек пристальное внимание налоговиков после сравнительного анализа поступлений за 2016 и 2017 годы.
«За 2016 год в сводный бюджет плательщики офиса, которые специализируются на розничной торговле, заплатили 2,8 млрд гривен налогов, а в 2017 — всего 1,2 млрд гривен. И это в то время, как цена на бензин выросла более чем на 70%, а объемы реализации увеличились на 1,9 млрд гривен: с 60,9 млрд гривен в 2016 году до 62,8 млрд гривен в 2017», — отметила Бондарь.
Отмечается, что это стало причиной проведения допроверочного анализа и проверки специалистами офиса, благодаря которым были выявлены схемы, благодаря которым игрокам рынка удавалось минимизировать налоги.
Она также добавила, что все доначисления сейчас находятся на рассмотрении судов.
«По некоторым делам нам уже удалось отстоять свои позиции в трех судебных инстанциях, но в других случаях судебная практика, к сожалению, неоднозначна», — утверждает она.
Как сообщалось, Антимонопольный комитет ведет расследование по ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года.
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