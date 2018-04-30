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МВФ пересмотрел темпы прироста украинской экономики

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МВФ пересмотрел темпы прироста украинской экономики

МВФ уже пересмотрел темпы прироста украинского ВВП, новый прогноз оказался весьма обнадеживающим.

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Об этом говорится в статье «Зеркала недели».

Автор отмечает, что по условиям выпуска VRI (реструктуризированные долги Украины), инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 гг., при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) будет больше 125,4 млрд долларов.

«МВФ пересмотрел прогноз на 2019 год, увеличив номинальный ВВП с 118,8 млрд до 126,7 млрд долларов. Даже прогноз реального ВВП, который, согласно ожиданиям МВФ, наоборот, должен снизиться с 3,5% до 3,3%, благоприятен для владельцев VRI», — сказано в статье.

«И если эти прогнозы оправдаются, выплаты по VRI начнутся не в 2020, а в 2019 году. То есть наше долговая нагрузка снова возрастет, что затмит общую радость от прироста ВВП», — подчеркивает автор.

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Как сообщалось, Украина и МВФ продолжают переговоры по приезду миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

ВВП, МВФ, Украина, макроэкономика, финпомощь, экономика, прогнозы, транш
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