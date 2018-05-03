Войти
Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени
официально
Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени
Украина должна погасить 27 млрд долларов долгов в следующие четыре года, - Гройсман
перспективы
Украина должна погасить 27 млрд долларов долгов в следующие четыре года, - Гройсман

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

банки
RSS

Ощадбанк переплатил 25-30% за ремонт своих офисов и помещений, - прокуратура

834
Ощадбанк переплатил 25-30% за ремонт своих офисов и помещений, - прокуратура

Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 11 апреля, который ссылается на данные Киевской местной прокуратуры № 6, в рамках уголовного производства № 42017101060000207 следователи установили, что должностные лица Ощадбанка в период с 2014 по 2017 год осуществляли закупки услуг по ремонту зданий и помещений центрального аппарата и территориальных подразделений по завышенным ценам.

«Услуги по ремонту зданий и помещений закупались банком по ценам, выше на 25-30% от рыночных. Полученные денежные средства компаниями, которые предоставляли услуги ремонта, частично перечислены за границу на счета оффшорных компаний, обналичены и присвоены должностными лицами АО «Ощадбанк», — говорится в судебных материалах.

Постановлением от 11 апреля Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал разрешение на изъятие копий документов Ощадбанка, в т.ч. договоров, дополнительных соглашений и приложений к ним, актов выполненных работ и приложений к ним и других документом в период с 01.01.2014 по 01.02.2018, сообщает Finbalance.

Еще одним постановлением от 11 апреля Печерский райсуд Киева предоставил следователям разрешение на изъятие копий других документов Ощадбанка, в т.ч. договоров (соглашений), заключенных банком с ООО «ПрайсуотерхаусКуперс», ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», ООО «КПМГ-Украина», ЗАО «КПМГ Аудит» за период с 01.01. 2014 по 01.02.2018.

Также суд предоставил следователям доступ к договорам (соглашениям), заключенным между Ощадбанком и ООО «Навигатор Корпорейшн», ГП «ЕС ЭНД ТИ Украина», ООО «БМС Консалтинг», ООО «Свит IТ».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что в рамках уголовного производства № 42017101060000207 правоохранители расследуют в т.ч. IТ-закупки Ощадбанка на сумму в 550 млн грн.

По данным следствия, Ощадбанк в период с 2014 по 2017 годы провел конкурсные торги по закупкам вычислительных машин, частей, приборов к ним, и программного обеспечения, победителем которых становились ООО «Навигатор», ООО «Навигатор Корпорейшн», ГП «ЕС ЭНД ТИ Украина», ООО «БМС Консалтинг» и ООО «Свит IТ».

«Компьютерное оборудование закуплено государственным банком по ценам, выше на 25-30% от рыночных на общую сумму более 550 млн. грн. Полученные денежные средства указанными компаниями частично перечислены за границу на счета оффшорных компаний, обналичены и присвоены должностными лицами АО «Ощадбанк», — говорилось в судебных материалах.

Читайте также: Должностные лица «Ощадбанка» предоставляют льготные тарифы для своих фиктивных предприятий, - полиция

Напомним, что в 2014-2017 годах государство залило в капитал Ощадбанка (через выпуск гособлигаций) 31,3 млрд грн.

В феврале министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Ощадбанку может понадобиться очередная докапитализация.

Ощадбанк, прокуратура
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 мая 2018
Среда, 2 мая 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.585,70 -0.0164 2.615,01 -0.0078
100 евро 3.103,23 -0.075 3.167,33 -0.0742
10 рублей 3,78 0.0004 4,29 -0.0006
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Доллар по 31,8: какие прогнозы закладывает Кабмин на 3 года

Во второй половине апреля 2018 года в средства массовой информации просочился проект Постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. Правительство собирается в 2019 году порадовать своих граждан: приростом ВВП 3,6%, инфляцией 6,5%, безработицей 8,9% и среднегодовым курсом 30,5 грн за доллар. На этом наш Кабмин не останавливается, и дает ориентиры на 2020 и 2021 год. Чем интересен этот Проект документа, так, в перспективе, своим официальным статусом и возможностью назвать заложенные в него ориентиры официальными. Однако более детальный анализ говорит, что, скорее всего, мы имеем дело не с продуктом тщательного анализа, а с желаемым планом Кабмина.
Райан Холмс
Райан Холмс
основатель Hootsuite

Пять признаков того, что вы выбрали правильную карьеру

Оглядываясь назад, я вижу ряд ключевых подсказок в моей собственной карьере, которые могли бы уберечь меня от массы неприятностей, если бы я их заметил раньше. Вот пять не столь очевидных признаков того, что вы на правильном пути, даже если прямо сейчас вы этого совсем не чувствуете.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Украине грозит ползучая легализация наркотиков

В последнее время вновь активизировались сторонники легализации наркотиков: понимая неприятие в обществе этой инициативы, они решили действовать осторожно, маленькими шагами. Один из таких шагов - отмена уголовной ответственности за хранение небольшого количества наркотиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016