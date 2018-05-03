Ощадбанк переплатил 25-30% за ремонт своих офисов и помещений, - прокуратура

Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 11 апреля, который ссылается на данные Киевской местной прокуратуры № 6, в рамках уголовного производства № 42017101060000207 следователи установили, что должностные лица Ощадбанка в период с 2014 по 2017 год осуществляли закупки услуг по ремонту зданий и помещений центрального аппарата и территориальных подразделений по завышенным ценам.
«Услуги по ремонту зданий и помещений закупались банком по ценам, выше на 25-30% от рыночных. Полученные денежные средства компаниями, которые предоставляли услуги ремонта, частично перечислены за границу на счета оффшорных компаний, обналичены и присвоены должностными лицами АО «Ощадбанк», — говорится в судебных материалах.
Постановлением от 11 апреля Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал разрешение на изъятие копий документов Ощадбанка, в т.ч. договоров, дополнительных соглашений и приложений к ним, актов выполненных работ и приложений к ним и других документом в период с 01.01.2014 по 01.02.2018, сообщает Finbalance.
Еще одним постановлением от 11 апреля Печерский райсуд Киева предоставил следователям разрешение на изъятие копий других документов Ощадбанка, в т.ч. договоров (соглашений), заключенных банком с ООО «ПрайсуотерхаусКуперс», ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», ООО «КПМГ-Украина», ЗАО «КПМГ Аудит» за период с 01.01. 2014 по 01.02.2018.
Также суд предоставил следователям доступ к договорам (соглашениям), заключенным между Ощадбанком и ООО «Навигатор Корпорейшн», ГП «ЕС ЭНД ТИ Украина», ООО «БМС Консалтинг», ООО «Свит IТ».
Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что в рамках уголовного производства № 42017101060000207 правоохранители расследуют в т.ч. IТ-закупки Ощадбанка на сумму в 550 млн грн.
По данным следствия, Ощадбанк в период с 2014 по 2017 годы провел конкурсные торги по закупкам вычислительных машин, частей, приборов к ним, и программного обеспечения, победителем которых становились ООО «Навигатор», ООО «Навигатор Корпорейшн», ГП «ЕС ЭНД ТИ Украина», ООО «БМС Консалтинг» и ООО «Свит IТ».
«Компьютерное оборудование закуплено государственным банком по ценам, выше на 25-30% от рыночных на общую сумму более 550 млн. грн. Полученные денежные средства указанными компаниями частично перечислены за границу на счета оффшорных компаний, обналичены и присвоены должностными лицами АО «Ощадбанк», — говорилось в судебных материалах.
Напомним, что в 2014-2017 годах государство залило в капитал Ощадбанка (через выпуск гособлигаций) 31,3 млрд грн.
В феврале министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Ощадбанку может понадобиться очередная докапитализация.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.585,70 -0.0164
|2.615,01 -0.0078
|100 евро
|3.103,23 -0.075
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