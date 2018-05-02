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Должностные лица «Ощадбанка» предоставляют льготные тарифы для своих фиктивных предприятий, - полиция

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Должностные лица «Ощадбанка» предоставляют льготные тарифы для своих фиктивных предприятий, - полиция

В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева от 04 апреля, Главное следственное управление Нацполиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве № 12017000000001580 по ст. 364 Уголовного кодекса («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Как отмечается в документе, «досудебным расследованием установлено, что должностные лица АО „Ощадбанк“ по предварительному сговору с руководителями субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности и другими лицами организовали схему завладения денежными средствами АО „Ощадбанк“..., путем подделки банковских документов и внесения ложных сведений в части включения в перечень финансово-промышленных групп, имеющих меньшую процентную ставку по тарифам на рассчетно-кассовое обслуживание, субъектов хозяйствования предприятий с признаками фиктивности».

Finbalance приводит отрывок из постановления суда:

«В соответствии с положениями о департаменте корпоративных клиентов АО „Ощадбанк“, субъекты хозяйствования, входящих в финансово-промышленные группы имеют определенные привилегии в части уплаты процентов за транзакции проведенные по счетам, открытым в банке, а именно меньшую процентную ставку от оборотных средств и средств снятых наличными.

Должностные лица АО „Ощадбанк“, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с руководителями субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, включали в перечень субъектов хозяйствования, которые входили в финансово-промышленные групп подконтрольные им ООО „АКСИОМА ДНЕПР“, код 39706458, ЧП „ПРОМЛОГИСТИКА“, код 36340572, ООО „ДНЕПР МЕТ“, код 40261539, ООО „АСАМИР“ ЛТД, код 20284608, ООО „СТИЛИНВЕСТ“, код 41724078, ООО „ЦЕСАР“, код 41719309, ООО „АЛЕМЕНА“, код 34504798, ООО „СТАЛЬ СТРОНГ“, код 41310162 и другие и открывали счета в территориальных отделениях банка.

В дальнейшем, в период 2016-2018 годов на счета подконтрольных должностным лицам АО „Ощадбанк“ фиктивных предприятий было перечислено и снято наличными значительное количество денежных средств, чем нанесен ущерб банку, находящемуся в государственной собственности.

Получение наличных средств осуществляется в АО „Ощадбанк“, АО „КИБ“, ОАО „ПриватБанк“, ОАО „Кредобанк“, ОАО „Альфа Банк“, ОАО „КБ“ Земельный Капитал», АО «ОТП БАНК» и других с карточных и текущих счетов указанных предприятий, а также со счетов физических лиц-предпринимателей.

В частности, основным видом незаконной деятельности является легализация лома черных и цветных металлов, полученных через сеть нелегальных (незарегистрированных) пунктов приема бытового и промышленного металлолома на территории ряда областей Украины.

Продукция поставляется или на экспорт, или в адрес крупных сталелитейных предприятий — ОАО «Интерпайп Втормет», ОАО «Днепроспецсталь», ОАО «Керамет» и другие. Продукция закупается у населения за наличные на нелегальных пунктах приема металлолома.

Установлено, что вышеуказанными предприятиями операции по приобретению металлолома у физических лиц в налоговых декларациях не отображаются, чем государству причинен ущерб в особо крупных размерах.

Во избежание ответственности за нарушение требований законодательства Украины в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, лица предоставляют поддельные документы субъектам первичного финансового мониторинга о приобретении продукции у граждан, которых в действительности не существует".

Напомним, в 2014-2017 годах государство залило в капитал Ощадбанка (через выпуск гособлигаций) 31,3 млн. грн, что превышает сумму его убытков в этот период на 10 млрд грн. Указанные расходы государства — без учета купонных платежей Минфина по докапитализационным ОВГЗ.

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В феврале министр финансов Александр Данилюк заявил, что Ощадбанку может понадобиться очередная докапитализация. Тогда же глава правления Ощадбанка Андрей Пышный говорил о необходимости формирования резервов банка на 17,5 млрд. грн.

Ощадбанк
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