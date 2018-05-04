Пять стран производят 80% атомной энергии ЕС, – Евростат

Пять государств производят более 80% атомной энергии в Европейском союзе.
Таковы данные Европейского статистического ведомства, обнародованные в пятницу, передает Европейская правда.
Франция оказалась крупнейшим производителем атомной энергии в ЕС – ее доля составляла в 2016 году 48%.
Далее идут Германия (10%), Великобритания (8,5%), Швеция (7,5%) и Испания (7%).
В целом в 2016 году АЭС стран-членов ЕС произвели 839,7 гигаватт часов. Другими словами, АЭС сгенерировали почти 26% электроэнергии, производимой в ЕС в 2016 году.
В 2016 году ядерные реакторы оставались действующими в 14 государствах ЕС: Бельгии, Болгарии, Чехии, Германии, Испании, Франции, Венгрии, Нидерландах, Румынии, Словении, Словакии, Финляндии, Швеции и Британии. Еще в 14 странах-членах нет АЭС
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