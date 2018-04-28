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Украина увеличила производство электроэнергии

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Украина увеличила производство электроэнергии

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе-марте 2018 года возросло на 3,8% (на 1 млрд 632,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 44 млрд 542,6 млн кВт-ч. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство энергетики и угольной промышленности.

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Отмечается, что атомные электростанции за этот период сократили выработку электроэнергии на 7,6% — до 21 млрд 982,9 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 10 млрд 201,7 млн кВт-ч (-3,9% к январю-марту-2018), Южно-Украинской — 4 млрд 991,9 млн кВт-ч (+4%), Ровенской — 3 млрд 481,9 млн кВт-ч (-13,2%), Хмельницкой — 3 млрд 307,4 млн кВт-ч (-24%).

Тепловые электростанции, а также теплоэлектроцентрали и когенерационные установки увеличили выработку на 16,1% — до 17 млрд 613,9 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 18,7% — до 13 млрд 188,8 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ — на 9%, до 4 млрд 425,1 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции в январе-марте 2018 года увеличили производство на 27% — до 4 млрд 35,7 млн кВт-ч, блок-станции — на 3%, до 377,3 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за первый квартал возросло на 29,5% — до 532,8 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 49,4% (в январе-марте 2017 года — 55,4%), ТЭС, ТЭЦ и КУ — 39,5% (35,4%), ГЭС и ГАЭС — 9,1% (7,4%), блок-станций — 0,8% (0,9%), альтернативных источников — 1,2% (1,0).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в марте 2018 года увеличилось на 14,8% (на 1 млрд 966,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года — до 15 млрд 259,6 млн кВт-ч.

Также отмечается, что отпуск тепловой энергии в январе-марте 2018 года возрос на 7,6% (на 844,8 тысяч Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11 млн 893,5 тысяч Гкал.

производство, электроэнергия
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