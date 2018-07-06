Британские спецслужбы ждут очередную атаку из России, - The Times

Британские спецслужбы готовятся к тому, что Россия предпримет новую атаку после окончания чемпионата мира по футболу, сообщает The Times.
Сотрудники разведки остерегаются очередной попытки покушения или кибератаки на крайне необходимый элемент инфраструктуры, такой как электростанция или система водоснабжения, пишут журналисты издания. «Это серьезно», — сказал источник издания.
Источник в Уайтхолле прокомментировал: «Настороженность из-за вероятности нападения враждебных государств, в том числе России, безусловно, существует. В этом мы всегда очень остро отдаем себе отчет».
Высокопоставленный военный сказал, что Кремль склонен нападать, когда внимание мира отвлечено международным спортивным событием. «В поведении России есть закономерность — и в Грузию, и в Крым она вторглась во время международных спортивных мероприятий», — напомнил он.
«Если обратиться к истории, всегда что-то происходит во время крупного спортивного события, — сказал изданию министр обороны Латвии Раймондс Бергманис. — Я вырос в Советском Союзе и понимаю русских. Я беспокоюсь о будущем. Сейчас удовольствие от празднества, но что будет потом? Я не знаю».
Авторы статьи отмечают: «Путин стремится представить свою страну в позитивном свете во время футбольного турнира. Но этим амбициям был нанесен удар из-за, по-видимому, случайного отравления российским нервно-паралитическим веществом двух британцев в субботу в Эймсбери, графство Уилтшир».
По словам источника в Уайтхолле, понимание возможности очередной российской атаки подобно опасениям по поводу террористической деятельности «Исламского государства», которые возросли после прошлогодних атак. «Солсбери было напоминанием о том, что Россия готова совершать нападения на Великобританию, и с тех пор мы находимся в состоянии повышенной бдительности», — сказал собеседник издания.
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