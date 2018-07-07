Из-за аномальной жары в Канаде за неделю умерли 54 человека

В канадской провинции Квебек из-за аномальной жары за неделю погибли не менее 54 человек, сообщает CBC со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения. Отмечается, что 28 человек погибло только в Монреале.

По данным телеканала, часть жертв была старше 65 лет и имела физические или психические заболевания. Глава Минздрава Милен Дрюон заметила, что 60% погибших были одинокими мужчинами.

По данным синоптиков, 5 июля воздух прогрелся до 34 градусов. Из-за этого число обращений к медикам увеличилось на 30%. Отмечается, что в ближайшие дни температура опустится до 29 градусов.

Сообщения о первых шести погибших из-за аномальной жары в Монреале появилось 4 июля. На следующий день стало известно о 19 жертвах.