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Из-за аномальной жары в Канаде за неделю умерли 54 человека

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Из-за аномальной жары в Канаде за неделю умерли 54 человека

В канадской провинции Квебек из-за аномальной жары за неделю погибли не менее 54 человек, сообщает CBC со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения. Отмечается, что 28 человек погибло только в Монреале.

По данным телеканала, часть жертв была старше 65 лет и имела физические или психические заболевания. Глава Минздрава Милен Дрюон заметила, что 60% погибших были одинокими мужчинами.

По данным синоптиков, 5 июля воздух прогрелся до 34 градусов. Из-за этого число обращений к медикам увеличилось на 30%. Отмечается, что в ближайшие дни температура опустится до 29 градусов.

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Сообщения о первых шести погибших из-за аномальной жары в Монреале появилось 4 июля. На следующий день стало известно о 19 жертвах.

Канада, жара
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