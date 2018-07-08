Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать сохранение режима в КНДР

Япония, США и Южная Корея подтвердили в ходе состоявшихся в воскресенье трехсторонних переговоров на уровне глав МИД готовность гарантировать сохранение режима в КНДР, заявил в ходе совместной пресс-конференции глава японского МИД Таро Коно.

«Мы подтвердили, что гарантии безопасности будут предоставлены Северной Корее, согласно договоренности на саммите в Сингапуре. В то же время мы подтвердили, что международное сообщество продолжить реализацию положений резолюции Совета Безопасности ООН с целью полного, необратимного и верифицируемого разоружения Северной Кореи», — сказал Коно.

В воскресенье в Токио прошла трехсторонняя встреча между госсекретарем США Майком Помпео и главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва. Стороны обсудили ситуацию в регионе, а также итоги визита госсекретаря США в Пхеньян.

Помпео находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, она так и не состоялась, хотя госсекретарь, по данным СМИ, привез ему письмо от президента США Дональда Трампа.

Ранее в субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова. По данным МИД КНДР, зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль также передал Помпео письмо от Ким Чен Ына, предназначенное для Трампа.

Позже сам Помпео заявил, что представители США и КНДР 12 июля проведут встречу в переговорном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями, где продолжат обсуждение вопроса возвращения останков американских военных.