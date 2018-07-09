Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

Глава МИД Великобритании ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярией премьер-министра Терезы Мэй.
«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку главы МИД Бориса Джонсона с этого поста», — говорится в нем.
Отмечается, что премьер также поблагодарила Джонсона за работу.
Напомним, что только сегодня новым министром Великобритании по выходу страны из Европейского союза (Brexit) был назначен 44-летний Доминик Рааб.
Должность оказалась вакантной с позднего вечера 8 июля, когда в отставку подал занимавший этот пост с начала процедуры выхода Дэвид Дэвис. Свое решение он объяснил несогласием с позицией правительства во главе с премьером Терезой Мэй. По словам Дэвиса, кабинет в переговорах с Европейским союзом идет на слишком большое количество уступок.
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