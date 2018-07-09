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Samsung открыл в Индии крупнейший завод по производству смартфонов

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Samsung открыл в Индии крупнейший завод по производству смартфонов

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics открыл крупнейший завод по выпуску смартфонов в Индии, говорится в сообщении Samsung.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня торжественно открыл завод по производству мобильных телефонов Samsung Electronics — крупнейший мировой завод по производству телефонов — в городе Ноиде, штате Уттар-Прадеш, в Индии», — сообщается в релизе. Отмечается также, что Samsung India также запустил инициативу «Делай для мира» (Make for the World), целью которой является экспорт мобильных телефонов, производимых в Индии, на зарубежные рынки.

Благодаря новому объекту Samsung практически удвоит свои текущие мощности в Нойде — с 68 миллионов до 120 миллионов единиц в год.

Samsung занимается производством мобильных телефонов в Индии с 2007 года.

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Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

Samsung, Индия
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