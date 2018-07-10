Крюковский завод не выпустил с начала года ни одного пассажирского вагона

Крюковский вагоностроительный завод в январе-июне не произвел ни одного пассажирского вагона. Об этом сообщает Кременчугская газета со ссылкой на данные, переданные в горисполком Кременчуга.

В прошлом году за первые шесть месяцев КВСЗ выпустил 13 пассажирских вагонов.

Вместе с тем, на предприятии из месяца в месяц растут темпы производства грузовых вагонов. Так, в январе-июне КВСЗ увеличил производство грузовых вагонов на 69%, или на 706 вагонов, до 1728 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-мае рост производства грузовых вагонов на КВСЗ составлял 60% по сравнению с пятью месяцами прошлого года - до 1406 ед.