Войти
Зеленский ветировал закон про недостоверное декларирование
официально
Зеленский ветировал закон про недостоверное декларирование
Путин обвинил Украину в милитаризации Донбасса
позиция
Путин обвинил Украину в милитаризации Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

транспорт
RSS

Крюковский завод поставит УЗ 100 пассажирских вагонов

678
Крюковский завод поставит УЗ 100 пассажирских вагонов

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (КВСЗ) завершило переговорную процедуру по поставке 100 новых пассажирских вагонов для АО «Укрзализныця» (УЗ).

Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн.

«В ходе тендера произошла дисквалификация участников, остался только один. Поэтому, в соответствии с нормами украинского законодательства, тендер должен был быть отменен, и мы перешли к переговорной процедуре. Сейчас мы надеемся подписать договор до конца июля», — сказал и. о. главы правления УЗ Иван Юрик журналистам во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, КВСЗ успешно прошел все квалификационные процедуры, завершил переговорную процедуру и сейчас стартовал отсчет 10 дней, во время которых другие участники тендера будут иметь возможность опротестовать решение.

«Но мы надеемся, что таких опротестований не случится, поскольку все нормы законов были соблюдены», — отметил он.

Юрик также добавил, что средства на закупку пассажирских вагонов уже аккумулированы в специальном фонде государственного бюджета.

«Мы не первый раз сотрудничаем с Крюковским вагоностроительным заводом, последний договор был заключен в 2018 году. Поэтому в этом году мы надеемся получить первую поставку еще до конца года», — подчеркнул он.

Закупка предусматривала четыре лота, включавших такие позиции: 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле, 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле.

«При этом по результатам процедуры мы вышли на договорную цену вагона, которую компания получит в 2021-2022 годах, проиндексированную лишь на 6% (в базовой комплектации) к цене предыдущей тендерной поставки 2018 года», — подчеркнул Юрик.

Читайте также: Зеленский хочет, чтобы новый глава Мининфраструктуры вывел «Укрзализныцю» из банкротства

По его словам, КВСЗ после изнурительных переговоров нашел возможность максимально удовлетворить требования «Укрзализныци», учитывая, в том числе, и амбициозные планы государства продолжить инвестиции в обновление пассажирского подвижного состава.

Как сообщалось, в 2020 году «Укрзализныця» приобрела за собственные средства 28 новых пассажирских вагонов по сравнению с 19 в 2019 году. Капитально-восстановительный ремонт прошли 13 вагонов, капитальный ремонт первой степени — 439.

Крюковский вагоностроительный завод, вагоны, УЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 15 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

В Европе не верят в «европейский выбор» Зеленского

Cтатья во влиятельном издании The Brussels Times - очень знаковый текст, потому что критикует украинскую власть за то, что ее курс не отвечает идеологии ЕС. Грош цена всей этой показухе с флагами ЕС и лозунгами о «европейском выборе», если на деле официальный Киев ведет себя вразрез с принципами Евросоюза.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016