Крюковский завод поставит УЗ 100 пассажирских вагонов

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (КВСЗ) завершило переговорную процедуру по поставке 100 новых пассажирских вагонов для АО «Укрзализныця» (УЗ).
Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн.
«В ходе тендера произошла дисквалификация участников, остался только один. Поэтому, в соответствии с нормами украинского законодательства, тендер должен был быть отменен, и мы перешли к переговорной процедуре. Сейчас мы надеемся подписать договор до конца июля», — сказал и. о. главы правления УЗ Иван Юрик журналистам во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, КВСЗ успешно прошел все квалификационные процедуры, завершил переговорную процедуру и сейчас стартовал отсчет 10 дней, во время которых другие участники тендера будут иметь возможность опротестовать решение.
«Но мы надеемся, что таких опротестований не случится, поскольку все нормы законов были соблюдены», — отметил он.
Юрик также добавил, что средства на закупку пассажирских вагонов уже аккумулированы в специальном фонде государственного бюджета.
«Мы не первый раз сотрудничаем с Крюковским вагоностроительным заводом, последний договор был заключен в 2018 году. Поэтому в этом году мы надеемся получить первую поставку еще до конца года», — подчеркнул он.
Закупка предусматривала четыре лота, включавших такие позиции: 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле, 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и с возможностью перевозки людей с инвалидностью в колесном кресле.
«При этом по результатам процедуры мы вышли на договорную цену вагона, которую компания получит в 2021-2022 годах, проиндексированную лишь на 6% (в базовой комплектации) к цене предыдущей тендерной поставки 2018 года», — подчеркнул Юрик.
По его словам, КВСЗ после изнурительных переговоров нашел возможность максимально удовлетворить требования «Укрзализныци», учитывая, в том числе, и амбициозные планы государства продолжить инвестиции в обновление пассажирского подвижного состава.
Как сообщалось, в 2020 году «Укрзализныця» приобрела за собственные средства 28 новых пассажирских вагонов по сравнению с 19 в 2019 году. Капитально-восстановительный ремонт прошли 13 вагонов, капитальный ремонт первой степени — 439.
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