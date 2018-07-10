Левка Лукьяненко похоронили на Байковом кладбище

В Киеве на Байковом кладбище похоронили украинского политического деятеля Левка Лукьяненко, который умер 7 июля на 90-м году жизни. Церемония прощания состоялась на первом этаже Клуба Кабинета министров на улице Институтской и в Хотове Киевской области, после чего его отпевали во Владимирском соборе. Среди других попрошатися с Левко Лукьяненко пришли диссиденты, культурные и общественные деятели, а также президент Украины.

Левко Лукьяненко - диссидент, соучредитель Украинской Хельсинской группы, народный депутат четырех созывов Верховной Рады, автор «Акта провозглашения независимости Украины» 24 августа 1991 года. Удостоен звания Герой Украины.

Родился 24 августа 1928 в селе Хриповка Черниговской области. Из-за подпольной антисоветской деятельности в мае 1961 года Львовский областной суд приговорил Лукьяненко к расстрелу, однако через 72 суток Верховный суд заменил расстрел 15 годами лишения свободы. Наказание отбывал в Мордовии.

Всего в советских лагерях и тюрьмах Левко Лукьяненко провел почти 27 лет.