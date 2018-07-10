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Суд окончательно запретил чиновникам проводить проверки переселенцев

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Суд окончательно запретил чиновникам проводить проверки переселенцев

Судебное дело по рассмотрению иска союза об отмене проверок для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) успешно завершено. Об этом сообщил программный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Щербатюк, передает Укринформ.

Щербатюк отметил, что решение апелляционного суда от 4 июля этого года - очень большая победа гражданского общества по защите прав переселенцев.

Он уточнил, что отныне никакие уполномоченные органы не смогут проводить проверки переселенцев.

Как отметили в УХСПЧ, согласно принятым от 8 июня 2016 нормативными актами Кабмина, суть проверки заключалась в том, что представители органов социальной защиты, или других органов власти или учреждений, приходили к переселенцам домой и составляли акт, которым удостоверялся факт наличия лица по зарегистрированному месту пребывания. При отсутствии переселенца по месту зарегистрированного пребывания он лишался права на получение пенсии (для пенсионеров) и материальной помощи ВПО.

Окружной административный суд города Киева своим постановлением от 26 июня 2017 удовлетворил иск УХСПЧ и отменил нормативные акты КМУ, обязывающие ВПО проходить проверки. Однако КМУ подало апелляционную жалобу на вышеуказанное решение.

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Своим постановлением от 4 июля 2018 года Киевский апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений. Решение апелляционного суда вступило в законную силу.

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