МВФ призвал Турцию стабилизировать экономику

Международный Валютный Фонд (МВФ) ожидает от нового турецкого правительства мер по обеспечению финансовой стабильности, сообщил представитель МВФ Джерри Райс в рамках регулярного брифинга для журналистов.
"В свете последней нестабильности на (турецком) рынке, новая администрация должна продемонстрировать стремления в исполнении обязательств в рамках экономической политики для обеспечения экономической стабильности, сокращения дисбаланса, чтобы подтвердить операционную независимость Центробанка и мандат экономической безопасности и стабильности", — сказал он.
Ранее экономист Марк Бентли в статье для Ahval призвал Турцию последовать за Аргентиной и провести переговоры с МВФ о новом кредитном соглашении. Он также напомнил, что МВФ последний раз спонсировал Турцию десять лет назад. Экономист предположил, что сегодня МВФ, вероятно, готовится предоставить стране помощь, после того как турецкая лира упала до рекордно низкого уровня в мае.
Райс тогда на это заявлял, что Турция не обращалась в фонд за кредитами.
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