Турция больше никогда не будет брать кредиты у МВФ

Турецкий лидер Тайип Эрдоган подчеркнул, что тема кредитования МВФ «закрыта раз и навсегда»

Власти Турции больше не намерены обращаться к Международному валютному фонду (МВФ) за кредитами. Об этом в воскресенье заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Современная Турция не нуждается в заимствованиях и иной технической поддержке со стороны МВФ», — приводит слова президента агентство Anadolu. Тема кредитования МВФ, по словам Эрдогана, закрыта раз и навсегда.

Дискуссия о кредите от МВФ активизировалась ранее в связи с резким падением турецкой лиры в августе из-за напряженности в отношениях Анкары и Вашингтона, который повысил пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно. Другая проблема в отношениях — вопрос соблюдения прав человека и арест турецкой полицией американского пастора Эндрю Брансона. В 2013 году Турция выплатила МВФ последний долг по ранее взятым у фонда кредитам, и данное событие преподносилось как серьезный предмет для гордости за национальную экономику.