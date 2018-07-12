Порошенко уверяет, что доволен разговором с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью доволен разговором с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся сегодня на полях саммита НАТО в Брюсселе. Об этом Порошенко заявил в ходе брифинга.

«Это был абсолютно доверительный разговор и я очень доволен, что Украине был отдан приоритет и была абсолютная необходимость, что перед поездкой в Хельсинки нам нужно было пообщаться с президентом Трампом. Я этим разговором полностью доволен», — заявил он.

По его словам, он обсудил с президентом США егк встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, вопрос Северного потока-2 и продвижение реформ в Украине.

Ранее сегодня Петр Порошенко также рассказал, что в результате предстоящей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не ожидает ни позитивных, ни негативных «сюрпризов».

«Обычно я очень оптимистичный человек. Но, к сожалению, я не ожидаю никакого положительного сюрприза от Хельсинки — и это плохая новость. Но, в то же время, есть и хорошая новость — не будет никаких негативных сюрпризов », - сказал Порошенко.

Глава государства добавил: «Это будет просто встреча и начало дискуссии».

Также президент заявил, что все страны-члены НАТО поддержали «ускорение перспектив членства Украины» в альянсе.

Порошенко отметил, что на саммите выступали 19 представителей стран-членов НАТО, и «все без исключения 19 членов говорили о том, что поддержка Украины должна заключаться в ускорении перспектив членства Украины» в этой организации.

«Это был абсолютно конкретный разговор, абсолютно твердые позиции и пожелания, которые были высказаны. И я считаю, что это как раз демонстрирует отношение к Украине и политику того, что двери открыты», — отметил он.

По словам Порошенко, в целом саммит НАТО подтвердил перспективу членства Украины.