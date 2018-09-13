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В больницы Днепра госпитализированы 16 школьников с неизвестной инфекцией

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В городе Днепр 16 учеников средней школы № 62 госпитализированы в инфекционные отделения больниц с неустановленной инфекцией, городские власти обещают компенсацию пострадавшим за лечение, сообщает сайт горсовета.

«В Днепре госпитализировали шестнадцать учеников разного возраста из школы № 62. В состоянии средней тяжести они находятся в инфекционных стационарных отделениях различных больниц города. В то же время в реанимацию ни один ребенок не попадал», — сказано в сообщении.

Городской голова Днепра Борис Филатов на срочной пресс-конференции призвал чиновников не распространять непроверенные слухи и заверил, что ситуация под его личным контролем.

«Если в возникновении инфекции будут виновные, если это — отравление, а не ротавирусная инфекция, виновные будут отвечать в полной мере. Я буду обращаться к правоохранителям и в Госпродпотребслужбу, чтобы эту историю не пытались решить внутри гуманитарного департамента или в кругу ответственных лиц. Если виновны поставщики, руководство школы или персонал — они будут отвечать», — подчеркнул Б.Филатов.

По его словам, из фонда мэра выделят средства на полную реабилитацию пострадавших детей.

Причины возникновения инфекции устанавливаются. Создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы № 62 и их ближайшего окружения. Обследуют персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и непосредственно продукты.

В свою очередь, отдел коммуникации полиции Днепропетровской области сообщил, что в больницы города с жалобами на ухудшение самочувствия обратились 17 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Детей доставили в больницу для установления диагноза.

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Полицейские Чечеловского отдела полиции внесли информацию в журнал единого учета. На месте работают сотрудники ювенальной превенции.

Днепр, Борис Филатов
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Четверг, 13 сентября 2018
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