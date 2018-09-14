Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 14 сентября 2018 года, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек - до 28,1268 грн за доллар против 28,0261 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,6834 грн за евро против 32,4682 накануне.