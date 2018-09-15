Лондон может отменить свое решение о Brexit, - экс-премьер Британии

В течение пяти лет Великобритания может пересмотреть свое решение о выходе из ЕС. Такой прогноз сделал экс-премьер Соединенного Королевства Тони Блэр, выступая на 15-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
«Не хочу дискутировать об огромных вызовах, стоящих перед Европой. Есть вызов миграции, с которым не очень удается справиться. Да, есть структурные и политические проблемы Еврозоны. Но я сделаю один прогноз, а через пять лет увидим, ошибся ли я: Европа выживет, Европа будет процветать и Британия отменит свое решение о Brexit», — сказал он.
Тони Блэр напомнил, что после Второй мировой войны Европа объединялась ради поддержания мира, однако пребывание в ЕС дает также другие значительные преимущества.
«Основным поводом для объединения Европы после Второй мировой войны был мир. У нас было 60 лет мира — это очень серьезное достижение ... Но главная цель существования Европы сегодня — быть мощными. В середине этого века получим трех гигантов — Америку, Китай и, вероятно, Индию. Они будут настолько больше других стран, что странам среднего размера как Германия или Франция придется стоять вместе, чтобы им ничего не навязывали. Сейчас цель — не просто мир, а еще и сила, власть», — добавил экс-премьер.
Блэр согласился, что ЕС нуждается в реформировании, однако, по его мнению, это не достаточная причина для выхода из объединения.
«Страны, у которых одинаковые демократические ценности, должны стоять вместе. Конечно, Brexit — это большой негатив для Европы, выходит большой политический и экономический игрок. Конечно будут вызовы. Но у меня нет ни малейших сомнений, что Европа будет лучше, если Британия останется с ней, а Британия станет лучше, когда при повторном голосовании мы все решим вернуться в Европу», — подытожил он.
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