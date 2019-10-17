ЕС и Британия достигли соглашения по Brexit

Европейский Союз и Великобритания достигли соглашения относительно Brexit. Об этом сообщает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Twiiter.

Юнкер отметил, что новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения парламента.

«Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности к поиску решений. Я рекомендую, чтобы парламент одобрил эту сделку», — написал он.