В Черновцах автомобиль полиции задавил пешехода

В Черновцах в ночь на воскресенье полицейский автомобиль сбил насмерть пешехода. Как сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области, сообщение о наезде полицейского автомобиля на пешехода на улице Русской поступило в полицию около 2 часов ночи.

На месте ДТП установлено, что за рулем служебного автомобиля «Mitsubishi Outlander» находился 25-летний лейтенант полиции. На момент ДТП экипаж осуществлял патрулирование улицы Русской.

«Двигаясь с включенным проблесковым маячком синего цвета, полицейский допустил наезд на 28-летнего жителя Герцаевского района, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. В результате полученных травм пешеход погиб на месте ДТП», — сообщили в полиции.

По факту ДТП прокуратура Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, заместитель прокурора Черновицкой области Олег Пепелюк в Facebook сообщил, что, по предварительным результатам, патрульные не находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Патрульные полицейские с места происшествия сразу проведены для судебно-медицинского освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения с участием прокурора. По предварительным результатам такого состояния не обнаружено, все тесты отрицательные», — отметил он.

Также Пепелюк сообщил, что при участии прокуроров специализированных следователями ГУ НП в Черновицкой области и экспертами Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины проведен осмотр места происшествия.

«По предварительным результатам, столкновение произошло до пешеходного перехода, что подтверждается россыпью обломков. Автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства изъяты», — добавил он.

«Учитывая, что полномочия по досудебному расследованию у следователей прокуратуры прекращены, его осуществление поручено следователям управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области», — написал заместитель прокурора.