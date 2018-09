Журнал Time продадут второй раз за год

Журнал Time купят американский предприниматель, генеральный директор корпорации Salesforce Марк Бениофф (Forbes оценивает его состояние в $6,7 млрд) и его супруга Линна. Окончательное соглашение по поводу сделки с ними заключил владеющий сейчас изданием американский медиахолдинг Meredith Corp., сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление компании.

Покупка журнала, как уточнили в Meredith, обойдется бизнесмену и его жене в $190 млн наличными. С Salesforce.com Inc. (под наименованием Force.com эта компания предоставляет платформу для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com — облачную систему управления базами данных) сделка, согласно сообщению пресс-службы, не связана.

В редакционной политике Time после покупки журнала Бениофф и его супруга участвовать не будут, заверили в Meredith Corp., отметив, что этим и дальше станет заниматься нынешнее руководство издания.

«Бениоффы будут владеть журналом как семейным капиталовложением», — сообщил после объявления о продаже издания главный редактор Time Эдвард Фелсенталь.

В Meredith, как отмечает телеканал, ожидают, что сделка будет закрыта в течение 30 дней. Средства от транзакции в медиахолдинге, по данным Reuters, планируют потратить на погашение задолженностей.

Time американский медиахолдинг приобрел в рамках покупки издательского дома Time Inc. (издает также журналы People и Life) в январе. Meredith ИД обошелся в $2,8 млрд. Однако вскоре после сделки медиахолдинг объявил о продаже новостных и спортивных брендов Time Inc.

В ноябре 2016 года The Financial Times писала, что долг Time Inc. составил $1,4 млрд. В 2014 году капитализация издательства сократилась на 50% из-за прогнозов относительно будущих печатных медиа.