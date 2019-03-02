Порошенко пообещал повысить зарплаты военных, находящихся на передовой

Президент Украины Петр Порошенко во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил сообщил о решении повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой, сообщает пресс-служба главы государства.
«Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение — доплату на первой линии поднять на 2 тыс. грн. Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. грн. для каждого военнослужащего», — сообщил глава государства.
Петр Порошенко отметил, что доплата на второй линии должна быть повышена на тысячу гривен и ее уровень должен достичь 5500 грн.
«Мы подтвердить, что это мой первой приоритет как Президента и Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины», — добавил глава государства.
Порошенко также подчеркнул важность обеспечения украинских военных моряков, которые защищают азовское побережье. «Во время выхода в море на боевые операции. Им нужно обеспечить такую же доплату, как бойцам на первой линии», — сказал он.
Также президент заверил, что государство делает все для модернизации украинской армии, начиная от защищенной связи, к обеспечению современными дронами, другими средствами и вооружением.
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