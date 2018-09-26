Ernst&Young предлагает установить стартовую цену госпакета «Центрэнерго» на уровне $225 млн

Советник по приватизации ПАО «Центрэнерго», Ernst&Young z Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY), предлагает установить стартовую цену 78,3% энергогенерирующей компании на уровне $225,479 млн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«По состоянию на август 2018 года компанией (EY — Ред.) определена начальная цена пакета акций указанного общества в сумме 5 млрд 984,992 млн грн ($225,479 млн)», — уточнили в Минфине.

Напомним, что ФГИ надеется завершить продажу «Центрэнерго» до конца 2018 года.

«Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.