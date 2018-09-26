Когда говорят о приватизации, они нам врут

Нам врут. Нам открыто и беззастенчиво врут. Все аргументы, что касаются вопроса приватизации, являются манипуляцией и враньем.

Врут про приватизацию в развитых странах. Когда показывают картинки, что в развитых странах осталось не больше десятка госкомпаний, то вам не говорят, что в собственности государства остались крупнейшие в стране компании, как Нафтогаз в Украине. Потом. Нам показывают только компании, где государство владеет контрольным пакетом акций. Но! На западе миноритарий это не бесправное существо как в Украине, это такой же акционер с правом голоса со своими правами. Благодаря «золотым акциям» или особым правам голоса государство играет более значительную роль, чем просто миноритарный акционер. Даже если у государства 1% акций, то оно может иметь больше контроля чем частный инвестор!

Врут, не показывая реальную картину. Не показывают Сингапур, где госкомпании контролируют по разным оценкам от 30% до 50% ВВП. Не показывают Норвегию, где 60 компаний создают 60% ВВП. А это одни из самых богатых стран мира! Не показывают Словению и Хорватию, где по отчетам ЕС самые большие доли госкомпаний в экономиках страны.

Врут, что в частных руках они станут лучше. Мол, частный собственник больше заинтересован в развитии бизнеса, чем государство. Время когда частные собственники управляли компаниями канули в веках. Стив Джобс, если не забыли, был уволен из своей же компании! Разве такое возможно, если бы бизнес контролировал собственник? Большинство компаний уже давно контролируются топ-менеджерами. Акционеров может быть столько много и они могут быть настолько далеки от бизнеса, что они даже не вмешиваются в процесс управления. Для этого на западе был создан орган контроля — набсоветы. Это независимый орган при бизнесе, что должен контролировать топ-менеджмента в попытках навредить акционерам!

Врут о прибыльности госкомпаний. Госкомпания, особенно если она продаёт товары—услуги своим гражданам, не всегда должна быть прибыльной. Потому как прибыль формируется часто с удорожания стоимости услуги или товара для своих же граждан! Недавно постили картинку про дешевые проездные на общественный транспорт в Европе. Так вот! Эта дешевизна обеспечивается дотациями с бюджета, хотя они могли бы сделать их прибыльными, просто сделав стоимость проезда такой же как платит турист! И это логично! Госкомпания может быть прибыльной, если эта прибыль перераспределяется потом от более состоятельных к менее имущим, чтобы дать бедным возможность купить товар госкомпании, как газ или электроэнергию. В принципе, это и есть одна из основных функций государства — перераспределение! Ещё госкомпани может быть прибыльной, чтобы прибыль реинвестировать в свою модернизацию. Ещё может быть, если продаёт продукцию на экспорт. В Чили госкомпания Коделко является сверхприбыльной, но она всю продукцию продаёт на экспорт! В целом, цель госкомпаний во всем мире это контроль стратегическиважных отраслей и обеспечение товарами и услугами своих граждан по причине его дороговизны у частного сектора или даже нежелания частного работать в этой сфере.

Врут про влияние на прирост к ВВП. Никакого прироста от приватизации не будет. Обычно все выставляемые государством на продажу компании являются работающими. То есть уже создающими ВВП. При приватизации бизнес просто меняет собственника и все. Спросите любого инвестбанкира занимающегося сделками M&A: во сколько вырастают обороты компании после смены собственника. Очень редко. Почти никогда. А именно обороты формируют это ВВП!

Врут о Большой приватизации. Это самая наглая ложь. 3500 госкомпаний это меньше 1% от всех компаний работающих в Украине. Кроме того, около трети госкомпаний существуют лишь в юридической форме. Фактически никакого бизнеса там уже нет. Давно нет! Они находятся в стадии ликвидации. Ещё в виде госкомпаний существуют школы, больницы, даже лесничества. Например 300 госкомпаний это лесничества. И продавать там нечего. Лишь о доле ВВП, которую создают госкомпании, никто не говорит. Но по данным МВФ это около 15% ВВП. В Норвегии, Сингапуре, Словении, Хорватии госкомпании занимают намного большие доли в экономике этих стран. Все эти сказки про огромную роль госкомпаний в Украине просто враньё.