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Премьер Нидерландов заявил о намерении добиться правды в деле о крушении MH17 на Донбассе

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Премьер Нидерландов заявил о намерении добиться правды в деле о крушении MH17 на Донбассе

Нидерланды продолжат делать все возможное для установления правды относительно крушения Boeing в июле 2014 года. Об этом заявил в среду голландский премьер-министр Марк Рютте, выступая на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Крушение рейса MH17, отметил он, остается «открытой раной для Нидерландов и всех других стран, граждане которых находились на борту самолета». «Мы благодарны за поддержку мирового сообщества, которое было выражено в резолюции СБ ООН 2166, — сказал премьер. — Надеемся, что мы вместе увидим, как восторжествует правосудие».

«В мае этого года Совместная следственная группа представила убедительные доказательства относительно установки, из которой была выпущена ракета, которая сбила Boeing, — заметил Рютте. — Это лишь подтвердило нашу решимость, что в интересах жертв и их близких необходимо выяснить всю правду, установить ответственных и обеспечить отправление правосудия. В соответствии с резолюцией СБ ООН, мы призываем все государства к сотрудничеству в полном объеме в рамках текущих усилий, направленных на достижение этой цели».

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, в котором утверждают, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, была завезена из России и принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся под Курском.

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В России обвинения ССГ отвергают. Представители российского военного ведомства сообщили, что ракета, выпущенная по малазийскому Boeing, якобы была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор ее не возвращали в Россию.

катастрофа MH17, MH-17
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