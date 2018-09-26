Расследование против нардепа Мураева оказалось фейком

Расследование телеканала Эспрессо ТВ о связи народного депутата Украины Евгения Мураева с миллиардером Олегом Дерипаской оказалось пустышкой.

Об этом стало известно вчера вечером после выхода видео-блога украинского журналиста Анатолия Шария. Выяснилось, что все материалы, на которых журналист Татьяна Шустова строила своего расследование — фейковые.

На это «расследование» молниеносно отреагировал нардеп от политической партии «Народный фронт» Максим Бурбак, и потребовал от СБУ вмешаться. Сам телеканал также подозревают в связи с вышеупомянутой политической партией.

«Мы скормили им абсолютный сюрреализм. Сделали мы это еще пару месяцев назад. А сейчас, перед выборами, им пришла разнарядка «замочить» NewsOne и они вспомнили, что у них есть для этого материал. Какие-то инвойсы, документы без печатей и подписей. Мы им скормили информацию, где даже название фирм отличаются. А они вывалили это в эфир, даже не проверяя",- заявил Шарий.

Евгений Мураев утверждает, что такой поворот событий стал для него абсолютной неожиданностью.

«Когда я обещал «Эспрессо» и Бурбаку, что об их позоре будет известно максимально широко, даже не подозревал насколько. О том, что «дело Дерипаски» — розыгрыш, мы все понятия не имели и потому поломали игру, начав готовить судебные иски. Но у Шария и так неплохо получилось«,- прокомментировал случившееся Евгений Мураев.

Несмотря на всю комичность ситуации, политик пообещал, что иск в отношении телеканала всё-таки будет.

Напомним, 25 сентября Евгений Мураев заявил о первом съезде новой политической партии «Наши», которую он возглавил.