Трамп раскритиковал повышение ставки ФРС

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США за очередное повышение ключевой ставки. Об этом пишет The Washington Post.
«Я не доволен [повышением ставки]. Я бы предпочел погасить долг. Меня беспокоит тот факт, что им, похоже, нравятся растущие процентные ставки», — сказал Трамп.
По его мнению, повышение ставки увеличит долговую нагрузку и создаст другие проблемы. Трамп также отметил, что ФРС в настоящее время должно предпринимать другие действия.
26 сентября Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 2–2,25%. Это стало третьим повышением ключевой ставки в 2018 году, предпринятым американским регулятором. Очередное повышение привело к тому, что размер ключевой ставки стал максимальный с марта 2008 года. При этом высока вероятность того, что это не последнее повышение и диапазон ключевой ставки вырастет в декабре.
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