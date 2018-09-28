В октябре украинцам попадет дополнительный выходной

В следующем месяце, в связи с празднованием Дня защитника Украины, 14 октября, будет девять официальных выходных и праздников.

Об этом идет речь в соответствующем распоряжении Кабмина.

Поскольку 14 октября, когда отмечают День защитника Украины, в этом году выпадает на воскресенье, то согласно распоряжению правительства, украинцев также ждет выходной 15 октября, в понедельник.

Таким образом, всего в октябре будет 9 выходных и 22 рабочих дня.