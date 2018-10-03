В Windows 10 можно будет использовать приложения со смартфона на Android

Компания Microsoft анонсировала тесную интеграцию операционной системы Windows 10 с Android-устройствами. Как было объявлено на презентации в Нью-Йорке, теперь на «десятке» можно запускать и использовать любые приложения, изначально созданные под Android. Такая возможность была добавлена в обновление Windows 10 October 2018, вышедшее сегодня.

Android-приложения отображаются на рабочем столе Windows через новую программу Your Phone. Благодаря ней, просто перетягивая файлы, можно быстро перебрасывать документы с одного гаджета на другое, мгновенно открывать сайты из мобильного браузера в настольном, синхронизировать фотографии, а также отправлять и получать сообщения. Некоторые возможности Your Phone доступны и для «айфонов», но в урезанном виде.

Программы для Android отзеркаливаются на экране Windows-компьютера. На нем могут отображаться, например, мессенджеры, фотоприложения и камера, открытые на Android-смартфоне. На короткой презентации в Microsoft продемонстрировали, как владелец Surface может переписываться в Snapchat, держа возле себя устройство на Android.

Помимо новой Windows 10, в Нью-Йорке было представлено несколько «железных» новинок: беспроводные премиум-наушники Surface Headphones с поддержкой Cortana, новая модель планшета Surface Pro 6, ноутбук Surface Laptop 2-го поколения и моноблок Surface Studio 2 с сенсорным экраном.