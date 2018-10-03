В Windows 10 можно будет использовать приложения со смартфона на Android

Компания Microsoft анонсировала тесную интеграцию операционной системы Windows 10 с Android-устройствами. Как было объявлено на презентации в Нью-Йорке, теперь на «десятке» можно запускать и использовать любые приложения, изначально созданные под Android. Такая возможность была добавлена в обновление Windows 10 October 2018, вышедшее сегодня.
Android-приложения отображаются на рабочем столе Windows через новую программу Your Phone. Благодаря ней, просто перетягивая файлы, можно быстро перебрасывать документы с одного гаджета на другое, мгновенно открывать сайты из мобильного браузера в настольном, синхронизировать фотографии, а также отправлять и получать сообщения. Некоторые возможности Your Phone доступны и для «айфонов», но в урезанном виде.
Программы для Android отзеркаливаются на экране Windows-компьютера. На нем могут отображаться, например, мессенджеры, фотоприложения и камера, открытые на Android-смартфоне. На короткой презентации в Microsoft продемонстрировали, как владелец Surface может переписываться в Snapchat, держа возле себя устройство на Android.
Помимо новой Windows 10, в Нью-Йорке было представлено несколько «железных» новинок: беспроводные премиум-наушники Surface Headphones с поддержкой Cortana, новая модель планшета Surface Pro 6, ноутбук Surface Laptop 2-го поколения и моноблок Surface Studio 2 с сенсорным экраном.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016